Telegram představuje novinky před koncem roku

Komunikační platforma letos již vydala jedenáct aktualizací a dnes vychází dvanáctá. Ta přináší několik zajímavých funkcí a jedna napomůže ukrýt spoilery. Také se společnost soustředila na reakce.

Telegram 8.4

Jako první novinku promuje Telegram u emoji, respektive se nabízí reakce na zprávy. Pouhým dvojím poklepáním udělíte palec nahoru, ale jedním klepnutím se zobrazí širší nabídka. Také si lze vybrat, jaké reakce se vám budou nabízet. U skupiny a kanálů může správce nastavit, jestli mají být k dispozici, případně jaké.

Další novinku jsou spoilery. Můžete zprávu formátovat do nové podoby, přičemž všem uživatelům se zobrazí varování. Pokud i tak chtějí vědět, co ukrývá, stačí kliknout. Můžete tak napsat například děj nějakého filmu a ukrýt ho před těmi, co ho nechtějí znát.

Do aplikace zavítal i překladač, což se hodí zejména u skupin a kanálů. Funkce je dostupná po aktivování, přičemž si musíte vybrat, do jakého jazyku se má text překládat. Následně je funkce dostupná přes kontextové menu. Překlad je pak obohacen například o kopírování. U Androidu není nějaké omezení, ale u iOS potřebujete minimálně verzi patnáct.

Mezi drobnými novinkami je možnost si nastavit vzhled QR kódu nebo jsme se dočkali nových animovaných emoji. U verze pro macOS je k dispozici nové kontextové menu.

