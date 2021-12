Realme uvádí GT 2 Pro, ultimátní smartphone, který sází na udržitelnost

Zdroj: Realme

Značka Realme představila svůj nový ultimátní smartphone, který na trh dorazí pod přízviskem GT 2 Pro. Přízvisko „Pro“ si právem zaslouží, protože technické parametry u nejlépe vybavené verze jsou opravdu oslňující.

Realme GT 2 Pro přichází s udržitelným designem a vysokým výkonem

Realme je nejrychleji rostoucí značkou smartphonů na světě a nyní společnost odhaluje svůj nový model Realme GT 2 Pro. Telefon byl opět navržen ve spolupráci s designérem a cestovatelem Naotem Fukusawou, který se při návrhu designu telefonu nechal inspirovat papírem. Telefon se tak stal vůbec prvním zařízením s biopolymerním designem. Ve spolupráci s Naotem Fukusawou vznikl takzvaný Paper Tech Master Design. Ten vystupuje v duchu udržitelného designu s názvem „Budoucnost papíru“. Snoubí v sobě funkčnost a udržitelnost, technologii, estetiku a modernost s tradicí.

Už od samého počátku je základní filozofií značky Realme spojovat výkon a stylový design. Realme GT 2 Pro by mělo motto „Síla se potkává s designem“ splňovat do poslední detailu. Jedná se tak o nejprémiovější vlajkový smartphone od Realme všech dob, která přichází se speciálním vzhledem inspirovaným papírem. Design telefonu je křišťálově čistý a průzračně lehký. Naoto Fukusawa se do designu snažil přenést texturu papíru. Společnost Realme věří, že aby bylo možné přinést telefon s designem z přírodních materiálů, není nutné pro to obětovat přírodní zdroje. Společnost se tak snaží přinést harmonii mezi technologií a životním prostředím.

Nový Realme GT 2 Pro v technických datech:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, GPU: Adreno 730

Displej: Super AMOLED 120 Hz, 6,7 palců, 2 400 x 1 080 px,

OS: Android 12, Realme UI 3.0

RAM/interní úložiště: 18 GB RAM/128 GB, 8 GB RAM/256 GB, 12 GB RAM/256 GB, 12 GB RAM/512 GB, 12 GB RAM/1 TB

Fotoaparát: 50 MPx (hlavní)/50 MPx (ultraširoký)/2 MPx (makro), 32 MPx selfie kamera

Baterie: 5 000 mAh, podpora rychlého 65W nabíjení

Realme GT 2 Pro by měl být uveden v lednu roku 2022.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » Realme uvádí GT 2 Pro, ultimátní smartphone, který sází na udržitelnost

reklama reklama