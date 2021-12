Adobe spustilo zdarma službu Creative Cloud Express

Společnost Adobe před několika dny uvedla na trh novinku Creative Cloud Express. Ve zkratce jde o jednotný úkolový, webový a mobilní produkt, který má za cíl usnadnit vytváření a sdílení multimediálního obsahu – od příspěvků na sociálních sítích a příběhů až po pozvánky k marketingovým materiálům (loga, letáky, bannery atd.).

Služba nabízí tisíce šablon, 20 000 prémiových písem Adobe a 175 mil. licencovaných obrázků Adobe Stock. Creative Cloud Express využívá Adobe Sensei, tedy výkonné AI/ML a technologii, která se používá v hlavních aplikacích Adobe – Photoshop, Premiere a Acrobat.

Mělo by se rovněž jednat o konkurenci pro Canva, tedy online nástroj pro podobný druh tvorby, který také funguje v jakémkoli prohlížeči a telefonu. Creative Cloud Express však může být pro uživatele atraktivnější díky integraci Adobe Fonts a Adobe Stock, která nabízí profesionálnější možnosti typografie a fotografie ve srovnání s Canva. Uživatelé CCE mohou navíc sdílet svou tvorbu s členy týmu prostřednictvím knihoven.

Creative Cloud Express je k dispozici všem zcela zdarma. Prémiový tarif s dalšími funkcemi vyjde na měsíčních 9,99 dolarů.

Zdroj: 9to5mac.com

