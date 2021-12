Zdroj: droid-life.com

Od uvedení smartphonu Morola RAZR v roce 2019 uplynuly dva roky a od té doby jsme se nedočkali jeho plnohodnotného nástupce. Nyní se objevily informace, které naznačují, že by již brzy mohl přijít.

Motorola Moto RAZR se zřejmě brzy vrátí na scénu

Motorola Moto RAZR prošla mírným vylepšením v podobě integrace 5G do vyklápěcího modelu pro rok 2020. V letošním roce jsme se nástupce nedočkali. Nyní však informace poukazují na to, že příští rok by jsme nástupce konečně mohli dočkat. Podle dostupných informací Motorola pracuje na třetí generací modelu Moto RAZR. V tuto chvíli nemáme bližší technické specifikace, ani nevíme, jak bude telefon vypadat. Moto RAZR by ale měl být výkonnější a nabídne lepší rozhraní. Jako první by měl být uveden v Číně.

Motorola RAZR se například od konkurence v podobě Galaxy Z Flip 3 odlišuje vnějším displejem, který disponuje 2,7palcovou úhlopříčku a na rozdíl od zmíněného Flip 3 umí na displeji přináší interakci s aplikacemi a oznámeními, takže v podstatě umožňuje telefon ovládat i v zavřeném stavu. To je ale ve srovnání s novější konkurencí asi jedinou výhodou. Model Moto RAZR 5G z roku 2020 nabízí z dnešního pohledu zastaralý hardware, slabý výkon a nevalnou kvalitu fotoaparátu. Proto budou jistě všichni netrpělivě očekávat na nového nástupce.

Zdroj: phandroid.com



Domů » Články » Motorola pracuje na novém nástupci modelu Moto RAZR

reklama reklama