LG v Korei demonstruje technologii 6G

Ačkoliv LG před nějakou dobou oficiálně ukončilo vývoj a výrobu smartphonů, na vývoj technologií s nimi spojenými stále nezanevřelo. Společnost oznámila, že se zúčastní vědecko-technické výstavy 2021 Korea Science and Technology Exhibition, konané od 22. do 24. prosince. Na této výstavě chce výrobce předvést svůj dosavadní postup a úspěch ve vývoji budoucí bezdrátové technologii přenosu 6G.

LG a 6G

Na dané akci LG vůbec poprvé odhaluje svůj výkonový zesilovač pro 6G, který vyvíjela společně s německou firmou Fraunhofer Research Institute. Tento zesilovač byl pro ukázku použit již letos v srpnu, přičemž úspěšný přenos proběhl na vzdálenost pouhých 100 metrů. Samotný test probíhal ve venkovním podmínkách a byla použita zcela nová vlnová délka na frekvenci 1 THz [terahertz]. Technologie je pak údajně schopna přepínat se v rozmezí 100 GHz až 10 THz. Díky takto vysokým frekvencím pak dosahuje obrovské přenosové rychlosti až 1 Tbps. Doposud testovaná vzdálenost 100 metrů je ale opravdu velmi krátká, aby tak bylo možné předejít velkým ztrátám výkonu během vysílání/přijímání, je potřeba vyrobit výkonnější zesilovač signálu. Mnohem výkonnější, než společnost ukázala v létě.

LG ve spolupráci se společností Keysightt Technologies Inc. představila také technologii Adaptive beamforming, která vysílané paprsky usměrňuje podle změn kanálů a polohy přijímače. Korejský výrobce mimo jiné uvedl také technologii FRD (full-duplex), díky níž vysílač dokáže na takto vysokých frekvencích současně vysílat a přijímat ve stejném frekvenčním pásmu. Co se pak týká dostupnosti sítí 6G, s jejich nástupem se počítá během roku 2029, přičemž standardizace by měla proběhnout okolo roku 2025.

