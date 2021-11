ZTE oficiálně oznámilo levný Blade L9

Zdroj: ZTEDevices.mx

Společnost ZTE v posledních měsících nepatří mezi nejaktivnější výrobce telefonů a s největší pravděpodobností ani aktuální novinka neudělá nijak velkou díru do světa. Do základní třídy přináší model Blade L9 a za velmi nízkou prodejní cenu nabízí jen to nejnutnější. Některé uživatele můžou potěšit kompaktní rozměry nebo jednoduché zpracování konstrukce.

Neurazí, nenadchne

Přední část disponuje 5palcovým TFT displejem s rozlišením 960 x 480 pixelů a obyčejnou 5megapixelovou kamerkou. Uvnitř zaujímá místo čtyřjádrový procesor SC7731E od Unisoc nebo 1GB operační paměť RAM. Uživatelská data pojme 32GB interní úložiště podporující až 128GB paměťové microSD karty. Méně energeticky náročné prvky předpovídají slušnou výdrž, kterou bude určovat 2 000mAh baterie.

Vzadu naleznete jediný 8megapixelový snímač fotoaparátu a LED diodu sloužící jako blesk na přisvětlení záznamů. Spodní část zařízení je překvapivě prázdná, neboť vstup pro microUSB kabel byl nasazen do boční části či 3,5mm sluchátkový jack se nachází nahoře uprostřed. Softwarovou stránku zastupuje operační systém Android 11 v omezené edici Go. Výbavu uzavírá oblíbená funkce dual-SIM. Závěrem se hodí zmínit, že k dispozici jsou dvě barevné verze (černá, modrá) za cenu v přepočtu 1 819 Kč.

Zdroje: ztedevices.mx, gizmochina.com



