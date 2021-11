Služba Google Fotky bude asi integrována do Zprávy

Zdroj: Dotekomanie

Google se snaží protlačit novou technologii RCS, která nahrazuje SMS zprávy. Ve své podstatě se jedná o komunikační protokol využívající běžné internetové připojení, přičemž nedochází k účtování po zprávách. I tak se stále nabízí původní SMS, EMS a samozřejmě MMS zprávy. Nyní se podařilo zachytit novinku, která má za cíl omezit používání MMS zpráv.

Apple nepřímo pozván k projektu RCS

Videa přes Google Fotky

Aplikace Zprávy od Googlu ve verzi 10.4 v rámci beta testování obsahuje nové nastavení, kde jde přímo vidět možnost používání Google Fotek při sdílení videí. To by znamenalo, že pokud není dostupná technologie RCS, tak právě videa by nebyla sdílena přes MMS, ale došlo by k uložení videa do Google Fotek a následně by byl sdílen odkaz.

Zde je nutné podotknout, že právě MMS zprávy mají omezenou datovou velikost. Zde záleží, jakou verzi podporuje mobilní operátor, ale běžně nabízí MMS 1.2, která má maximum 300 KB. Není tedy moc prostoru pro nějaké delší video. Bohužel zatím nevíme, jaké jsou podmínky pro používání integrace Google Fotek.

Pravděpodobně bude nutné mít Google účet a uživatel bude muset výslovně souhlasit s používáním této služby. Případně je zde také možnost, že integrace Google Fotek bude možné využít i u RCS, ale zatím to tak nevypadá. Spíše je otázkou, jestli je toto nutné, když je pohodlnější vybrat snímky přímo v aplikaci Google Fotky a následně nasdílet rovnou odkaz dotyčnému uživateli.

