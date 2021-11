Skládací mobil Royole FlexPai 3 s vysouvací selfie kamerou se ukazuje na snímcích

Flexpai 2, Zdroj: Royole

Skládací telefon společnosti Royole byl vůbec prvním telefon tohoto typu, který byl uveden na trh. Nebyly to tedy ani Samsung, ano Huawei, kdo se zasadily o prvenství, ale byla to právě firma Royole se svým modelem FlexPai, který přišel na trh v roce 2018.

Royole FlexPai 3 – nový design a vysouvací selfie kamera

V loňském roce společnost Royole na prvotinu navázala nástupce FlexPai 2, který přišel s mnoha vylepšeními a nyní čínská společnost připravuje na trh uvedení již třetí generace – FlexPai 3. Novinka by měla přinést zcela přepracovaný design a jednu zajímavost, kterou bude vysouvací selfie kamera. Ta by měla po aktivaci vyjíždět do vertikální polohy v pravé horní části telefonu.

O modelu Royole FlexPai 3 toho zatím příliš mnoho nevíme. Nedávno se objevil v databázi certifikační společnosti TENAA a z úniku je patrné, že by měl být telefon opatřen displejem s úhlopříčkou 7,2 palců v rozložením stavu a dále by měl být vybaven baterií s kapacitou 3 360 mAh.

Na zádech telefonu je patrný zadní fotoaparát, který je netradičně vybaven „pouze“ dvěma snímacími čočkami. V tuto chvíli zatím není jasné, kdy bude telefon uveden na trh, a je pravděpodobné, že bude, stejně jako předchozí verze, omezen pouze na čínský trh.

Zdroj: xda-developers.com



