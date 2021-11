Samsungu unikly plány pro rok 2022

Samsung Galaxy M52 5G; Zdroj: Samsung

Obecně se očekává, že rok 2022 bude pro Samsung velmi důležitým obdobím. Nepůjde ani tak o smartphony řady Galaxy S22. Dorazit má také Galaxy Tab S8 a nyní se k nám dostaly informace, které odhalují podrobnější plány jihokorejského giganta. Byly zachyceny zprávy o chystaných nových bezdrátových sluchátkách, chytrých hodinek, a dokonce se máme dočkat i notebooku.

Samsung a jeho plány

Až 30 hlavních partnerů v Jižní Koreji získalo detailní podrobnosti obchodních plánů Samsungu pro příští rok. Samozřejmě tyto informace prosákly na internet a my známe výrobní plány a data. Zahraniční média veškeré informace implementovala do jednoduché tabulky, kterou si můžete v našem článku přečíst. Odhaluje čtyři varianty Galaxy Tab S8 (vč. modelu Lite, klasického Tab S8, Tab S8+ a Tab S8 Ultra). Prémiové verze by se mohly začít vyrábět už ve druhém čtvrtletí, zatímco levnější varianty až ve čtvrtém. Pro milovníky čísel máme dokonce přehled o přesných kusech. Samsung se chystá vyrobit 1,6 mil. kusů Tab S8 Lite a 1,2 mil. kusů Tab S8. Modely Plus a Ultra budou vyrobeny po menším množství – po 900 000 a 400 000 kusech.

V tabulce jsou vidět také dva tablety Tab A8 a Tab A7 Lite, které mají být uvedeny do výroby mezi 1. a 4. čtvrtletím 2022, vyrobit by se pak mělo 22 mil. kusů (11 mil. / 11 mil.). V oblasti chytrých nositelných zařízení se společnost chystá ve 4. čtvrtletí vyrobit 4,8 mil. kusů hodinek Galaxy Watch 5. Sluchátka Galaxy Buds Pro 2 a Buds Live 2 se očekávají v období Q2-Q3. Samsung plánuje vyrobit 3,3 mil. kusů Buds Live 2 a 3,1 mil. Buds Pro 2.

