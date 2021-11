realme možná pracuje na skládacím telefonu s fotoaparátem pod displejem

Stále vĂ­ce OEM vĂ˝robcĹŻ je pĹ™esvÄ›dÄŤena, Ĺľe budoucĂ­ trend zaujmou skládacĂ­ telefony s technologiĂ­ fotoaparátu pod displejem. V poslednĂ­ch dvou letech jsme mohli nÄ›kolik takovĂ˝ch konceptĹŻ vidÄ›t a je jasnĂ©, Ĺľe nynĂ­ jsme k tomuto trendu blĂ­Ĺľ neĹľ kdy jindy. Do jiĹľ pomalu rozjetĂ©ho vlaku se rozhodlo naskoÄŤit realme, kterĂ© uĹľ v minulosti naznaÄŤilo, Ĺľe se o takovĂ˝ koncept zajĂ­má.Â

Na ÄŤĂ­nskĂ© sociálnĂ­ sĂ­ti Weibo CMO spoleÄŤnosti realme uvedl, Ĺľe novĂ© smartphony budou mĂ­t fotoaparáty pod displejem a takovĂ© technologie uvidĂ­me u skládacĂ­ch telefonĹŻ. Na podobnĂ©m zařízenĂ­ uĹľ dokonce pracuje mateĹ™ská firma OPPO, která ĂşdajnÄ› chystá skládacĂ­ telefon s externĂ­m displejem. Pokud obÄ› spoleÄŤnosti takovĂ© zařízenĂ­ pĹ™edstavĂ­, pĹ™ipojĂ­ se do vlaku, ve kterĂ©m uĹľ sedĂ­ Huawei, Samsung a Xiaomi.Â

Nedávno dokonce unikly i designovĂ© koncepty ukazujĂ­cĂ­ realme GT 2 Fold. SamozĹ™ejmÄ› je potĹ™eba brát nákresy s odstupem, ovšem leccos napovĂ­dajĂ­. Pokud jde o fotoaparáty pod displejem, realme uĹľ podala vlastnĂ­ patent. Troufám si tvrdit, Ĺľe takovĂ˝ model dorazĂ­ dříve, neĹľ bychom oÄŤekávali. Nechme se pĹ™ekvapit.Â

Zdroj: gizmochina.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!