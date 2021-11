Apple Watch Series 8: přijde jedna designová změna

Než byly představeny v září nové Apple Watch Series 7, internetem kolovaly informace o tom, že nabídnou naprosto nový design. Měli jsme se prý dočkat plochých hran (podobný designu iPhone 12) a dalších novinek. Apple nakonec zvětšil jen velikost displeje z 41 mm na 45 mm, ovšem design zůstal nezměněn.

Nová data ukazují, že výraznější změny nedorazí ani u Apple Watch Series 8. CAD rendery naznačují jednu menší změnu v oblasti reproduktoru. Konkrétně se jedna dlouhá mřížka rozdělí na dvě menší mřížky přímo nad sebou. Někteří analytici zmiňují příchod ještě většího displeje, a dokonce hned tří různých modelů.

Samozřejmě větší změny se odehrají pod kapotou. Očekávat můžeme příchod senzoru tělesné teploty, plodnosti a vylepšeného EKG a senzoru pro sledování spánku. Apple dlouhodobě pracuje i na monitoru glukózy v krvi, ale jde o tak náročnou technologii, že se ani tentokrát nemusí do hodinek dostat.

