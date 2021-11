Krásný, chytrý a praktický dárek k Vánocům pro ženu? Candywatch Premium 2 se slevou až -49 % [sponzorovaný článek]

Lámete si hlavu nad tím, čím letos o Vánocích potěšit svou drahou polovičku, sestru, maminku nebo kamarádku? Trendy zní jasně a ze žebříčku nejlepších dárků chytré hodinky už několik let nesestoupily.

Jen těžko s nimi tedy šlápnete vedle, zvlášť když kromě praktického využití (kolik je hodin?) a chytrých funkcí udělá i spoustu parády – design modelu ARMODD Candywatch Premium 2 ve zlatém provedení si totiž získá srdce snad každé ženy nehledě na to, jestli denně sportuje, nebo potřebuje motivovat krokoměrem k větší míře pohybu. Navíc tyto hodinky jsou aktuálně v Black Friday akci dostupné se slevou -49 %. Takhle vyjdou pod 2 tisíce, což je více než slušná cena.

Krásně vypadají a jsou lehké jako peříčko

Řada Candywatch Premium 2 je dostupná ve dvou barevných provedeních – již zmíněném zlatém a stříbrném. Pro větší vizuální pestrost je možné vybrat si konkrétní provedení se růžovým, bílým nebo černým koženým řemínkem. Zrovna poslední zmíněné vypadají opravdu podmanivě.

To co, zaujme v další řade je samotná gramáž hodinek. Jsou příjemně lehké a svěží. Potěší také prémiové kovové zpracovaní samotného těla. Displej je plně dotykový s citlivým nastavením jasu. Oceníte také vlastnost rozsvícení displeje jemným otočením vašeho zápěstí.

Tolik funkcí v jedněch krásných hodinkách

ARMODD Candywatch Premium 2 uspokojí nejen ty ženy, které dojdou jen do práce a z práce, ale i náročnější typy, které rády překonávají své vlastní limity. Samozřejmostí je sledování spálených kalorií a nachozených kilometrů, notifikace SMS, e-mailů a zpráv z aplikací nebo monitoring spánku.

Podívejte se na povedenou video recenzi těchto hodinek. Která vám vše představí jednoduše a přehledně.

Bohatá nabídka sportovních funkcí

Protože jde o sportovní hodinky jako vyšité, může si na nich nositelka zvolit jeden z připravených sportovních režimů (chůze, běh, jóga, sedy-lehy, cyklistika, švihadlo, badminton a spinning), sledovat svůj menstruační cyklus, změřit si tep a orientačně i krevní tlak a saturaci kyslíku v krvi.

Kromě toho ji ale potěší například i chytré menu s mobilní aplikací kompletně v češtině, pět vzhledů ciferníku i možnost nahrát si na něj konkrétní fotografii.

Drsnější typy ocení fakt, že hodinky mají vyměnitelný řemínek, proto se nemusejí bát nějakého toho poškození v akci, v takovém případě stačí vyměnit řemínek, ne celé hodinky. Mimochodem – na jedno nabití vydrží baterie při běžném užití i tři dny.

Krása nemusí být křehká – může být pevná, odolná, ba dokonce i praktická a funkční. Darujte letos své blízké ženě to, co ji opravdu potěší a co neodloží do skříně, kam není vidět!



Domů » Články » Krásný, chytrý a praktický dárek k Vánocům pro ženu? Candywatch Premium 2 se slevou až -49 % [sponzorovaný článek]

reklama reklama