Jaký je nový iPad mini 6? K čemu dnes vůbec jsou ještě tablety? – podcast #33

Apple představil nedávno nový iPad mini 6 a my jej už pár týdnů testujeme. Co si o něm myslíme? Mají dnes tablety vůbec ještě smysl a co tenhle nejmenší iPad? O tom si dnes v dalším díle podcastu budeme povídat.

Pod Zlatou Lampou – 33.díl

Další díl našeho podcastu Pod Zlatou Lampou je tady. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou nově provázet Miroslav Růžička a Michal Král, kterého můžete znát třeba z pořadu Na Dotek.

 

