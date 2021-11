iMac Pro nabídne menší rámečky a M1 Pro/Max

Zdroj: MacRumors

Apple intenzivně pracuje na nové generaci iMacu, která by se měla nazývat iMac Pro. Je jisté, že zařízení bude vybaveno stejnými čipy M1 Pro a M1 Max, které společnost představila u modelů MacBook Pro. Pravděpodobně by mohla existovat i další konfigurace.

iMac Pro

Jelikož Apple chce odlišit nadcházející 24palcový iMac, bude se nová generace nazývat iMac Pro. Dává to smysl, vzhledem k tomu, že zařízení bude vybaveno novými M1 procesory. Dále se na internetu proslýchá, že by mělo jít o 27palcový iMac, jenž by nabídl mini-LED panel s technologií ProMotion. Na rozdíl od 24palcového iMacu bude mít model s přídavkem Pro menší a tmavé rámečky kolem displeje.

Designově půjde však o totožná zařízení, očekávejme tedy současný iMac, akorát ve větším těle. Zajímavostí je, že by mohla být přítomna technologie Face ID. Tato informace ale není potvrzena. Zajímavé jsou ale hardwarové specifikace.

Základní model bude nabízet 16 GB RAM a 512 GB úložiště. Všechny modely budou vybaveny HDMI portem, slotem pro SD kartu a několika USB-C/Thunderbolt porty. Někteří analytici naznačují přítomnost také ethernetového portu.

Počáteční cena by se měla pohybovat na 2 000 dolarech a zařízení bude uvedeno v první polovině příštího roku. Nadcházející model tak nahradí současné 27palcové iMacy, které fungují na Intelu.

