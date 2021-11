GUG listopad – Womenwill Networking, Digitální produktivita, Chatbot hackathon

GUG.cz – jsme komunita lidí (dobrovolníků) se zájmem o nejnovější technologie. Jsme učitelé, podnikatelé, vývojáři, maminkatelky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, přednášky, workshopy a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

Václav Pavlíček nám předal informace o konání Astro Pi Hackathonu a spolu s učitelskými GUGery a GUGerkami jsme dostali nabídku účasti k žákům základních a středních škol. Někteří z nás míří doslova ke hvězdám a neváhají nabídnout a pomoct získat místo dalším. / Zettelkasten je téma, které se k nám jako bumerang vrací a už se těšíme na české vydání knihy o tom, jak psát chytré poznámky v naší GUGbrary (GUGnihovně ). / Další směřování GUGu jsme určili s GUG Veterány na chatě u Humpolce. Máte se na co těšit / Podzimní sobotu jsme si jako komunita užili v krásných kancelářích ShipMonku (děkujeme!). Měli jsme příležitost bavit se, společně se najedli a naučili se od Loona o důležitosti prevence na #prsakoule workshopu. Dostali jsme cool GUG plecháčky a namíchali si čaje dle vlastní chuti. / Máme nový zasnoubený pár, který se díky GUGu (nebo hlavnímu dohazovači) seznámil Odtud „GUG je moje druhá rodina“. Někdy i ta první. / Nejdiskutovanějším příspěvkem na našem Slacku byl ten o nových Pixelech (neasi!). Kupuješ? / Naše Eliška se s Dejvem a jejich synem přesouvá do Finska založit tamní odnož GUGu. Chceš si budovat svoji odnož GUGu ve svém místě a učit (se) tak s námi? Je to možné. Piš na info@gug.cz.

Digitální produktivita #1 – Ostrava

O tom jak dostat maximum pomoci s produktivitou z nástrojů jako gmail, Google kalendář, tabulky nebo Keep ti v Ostravském Impact Hubu řeknou Filip s Jakubem už 3. listopadu. Od 17:00 do 19:00 zdarma pro prvních 20 lidí, kteří se rádi dozví novinky od profíků, kteří tyto nástroje používají každý den. Registrace najdeš tady.

Womenwill Networking #2 – Praha

Také 3. 11., ale v Praze proběhne v čase od 18:30 do 21:30 networking. Sejdeme se ve vršovickém coworku Siesta Casa, abychom se nachytřily od Petry Nulíčkové a seznámily se s 10 zajímavými dušemi. Akce je možná díky podpoře Siesta Labs. Registrace přes formulář, potvrzení přes kalendář.

Chatbot hackathon – Ostrava

Vytvoř chatbota, vyhraj voucher na bitcoiny. 12. 11. v poledne v Kovorku (Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO). Jednotlivé týmy budou mít 24 hodin na vytvoření vlastního chatbota. Na hackathon se registruješ tady. Pizza zajištěna!

DevFest.cz 2021

Letošní ročník si můžeš užít hned na tři způsoby – offline z Ostravy, lokálně se svou komunitou v rámci DevFest.cz Connect nebo online odkudkoliv.

DevFest.cz Connect

Komunitně a místně budou vysílání DevFestu sledovat partičky v Chomutově, Brně a Praze. Chceš se přidat a zorganizovat mini DevFest v místě svého aktuálního působení? Stačí napsat na devfest@gug.cz. Poradíme, pomůžeme!

Jak na videotvorbu v Blenderu se dozvíš ze série webinářů od kolegů z Digitální a technologické laboratoře DATEL na jejich českém YouTube kanále. / SPF, DKIM, DMARC – zásadní nastavení pro ochranu emailů, které odcházejí a přicházejí z tvého serveru. Jestli máš vše nastaveno ověříš pomocí toolboxu (angličtina). / Google for Creators. Web Stories. Pro větší kontrolu nad obsahem. Pro obsahové marketéry. Návody a hudba budoucnosti Anglicky na webu Google for Creators. / Interaktivní digitální hypnotická cvičení v Reveri pomáhají při úzkosti, nespavosti, chronické bolesti a závislosti na kouření. Zdarma, v angličtině Reveri. / Bezdrátová nabíječka z přírodních materiálů. Bonsai je součástí balení. Navrženo v Německu, vyrobeno v Česku.



