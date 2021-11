Black Friday na Fiido: elektrokola nyní můžete získat za skvělé ceny [sponzorovaný článek]

Toužíte po elektrokole? Cyklistika není jen životní styl, ale také ekologický způsob dopravy. Pokud jezdíte do práce, nebo jen tak pro radost, pak je pro vás elektrokolo tím, co by vás mohlo zajímat. Společnost Fiido nabízí elektrokolo pro každého z vás.

Akce Black Friday na Fiido elektrokola je v plném proudu

Elektrokola Fiido přinášejí nejen radost, ale i pomáhají šetřit náklady na dopravu a cestování a ještě jsou šetrná k životnímu prostředí. Společnost Fiido nabízí praktická a cenově dostupná elektrokola. Nyní během akce Black Friday můžete za kola z nabídky ušetřit 10 %.

Získejte modely D11, D4S, L3 a M1 za extra slevu 10 %

Pokud toužíte po skládacím kole na dojíždění do práce, pak by vás mohlo zaujmout sportovní model Fiido D11, který váží pouhých 12,9 kg (bez baterie). Kolo lze snadno složit a přenášet při cestách městem, nebo na procházkách. Kolo je vybaveno vysoce účinným 250 W 35nm motorem, který poskytne vysoký výkon. Můžete je získat za pouhých 900 dolarů.

Model Fiido D4S je navržen s vysokým důrazem na ergonomii a díky tomu tak poskytuje vysoký komfort. Napájeno je lithiovou baterií s kapacitou 10,4 Ah a napětím 36 V. Kolo dosahuje až 85% účinnosti přeměny energie což mu zaručuje dojezd až 80 km v režimu elektrického mopedu. Tento model můžete získat za cenu 674 dolarů.

Model Fiido L3 je se vyznačuje dlouhou dojezdovou vzdáleností až 200 km při váze jezdce do 75 kg. Kolo je vybaveno velkokapacitní baterií. Kolo je vybaveno dvojicí kotoučových brzd, které kolu zajišťují vysokou míru bezpečnosti a účinnosti při brždění. Tento model můžete získat ve slevě za cenu 900 dolarů.

Posledním modelem je celoodpružené horské kolo Fiido M1. Po složení má rozměry pouze 960 x 790 x 450 mm, díky čemuž jej lze snadno uložit do kufru auta. Elektrokolo je vybaveno pneumatikami s rozměry 20×4 palců s ultraširokými ráfky a terénními pneumatikami s protiskluzovým vzorem. Kolo je tak ideální pro jízdu v náročném terénu. Tento terénní model můžete získat za cenu 900 dolarů.

Pokud vás zaujal jeden z těchto čtyř modelů, pak neváhejte a objednávejte na stránkách Fiido. Díky akci Black Friday nyní můžete získat extra slevu 10 %.



