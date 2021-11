Apple Silicon brzy nabídne až 40 jader

Apple se letos s novou generací M1 procesoru (konkrétně M1 Pro a M1 Max) skutečně předvedl. MacBooky jsou výkonnostně o stupeň výše a vyloženě nároční uživatelé mohou být spokojeni. Procesory M1, M1 Pro a M1 Max jsou vyrobeny stejnou 5nanometrovou výrobní technologií. Dozvídáme se nyní informace o budoucí generaci.

Podle zahraničních médií bude TSMC pro Apple nadále vyrábět procesory M1 s 5nanometrouvou technologií, ovšem pro budoucí generaci bude technika vylepšena. Čipy umožní dvě matrice, čímž bude možné přidat více jader. Čipy se pravděpodobně objeví hned v příští Mac řadě.

Apple však údajně plánuje ještě výraznější skok ve výkonu s třetí generací M1. Plánované čipy v současnosti nesou kódové označení Ibiza, Lobos a Palma a vyrobeny budou 3nanometrovou technologií od TSMC. Zdvojnásobení počtu matric od druhé generace na čtyři se může promítnout na samotném čipu, který bude mít až 40 jader. Ve své současné generaci Apple Silicon nabízí jednu matrici pro M1, který má osm jader a k dostání je v základních konfigurací MacBooku Air a Pro. Naopak M1 Pro a M1 Max lze nakonfigurovat až na 10 jader.

Podle zveřejněné zprávy bude TSMC už do konce roku 2023 vyrábět čipy na základě nového 3nanometrového procesu. Tyto čipy se pak objeví v iPhonu, iPadu a Macu.

Zdroj: neowin.net

