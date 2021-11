Zdroj: GSMArena

Apple nebude schopen pokrýt poptávku pro iPhone 13 do února 2022

Nedostatkem čipů trpí v současnosti nejvíce automobilky, které musí pozastavovat výrobu. U nás se s tímto problémem potýká dokonce i Škoda Auto a je jen otázkou času, než se nedostatek čipů projeví do státní ekonomiky. Je to ale logické, že zrovna automobilky nemají výstavní postavení pro dodávky čipů. Vždyť celosvětově jde pro výrobce čipů o zhruba 5% poptávku. Dává tedy smysl, že se čipy budou dostávat do jiného segmentu.

Apple dokázal v některých segmentech snížit problémy

Právě mobilní telefony a celé spektrum zařízení má čipů jednoznačně nejvíce, byť stále nejde o ideální stav. Pravděpodobně nejméně problémů s čipy měl Apple, ovšem i amerického giganta nedostatek zasáhl. Není to tak dávno, co zlatá varianta řady iPhone 12 byla výrazně ovlivněna.

Ze zahraničí nyní přichází zprávy o aktuální řadě iPhone 13. Apple se údajně začíná připravovat na situaci, kdy nebude schopen maximálně pokrýt poptávku do února 2022. Jelikož společnost disponuje velkou hotovostní rezervou, byla schopna problém s nedostatkem čipů v některých oblastech zmírnit. Například TSMC vyhradilo mnoho svých výrobních linek jen pro Apple.

Tim Cook ve zprávě pro investory dokonce uvedl, že problémy s dodávkami součástek stály společnost v minulém čtvrtletí 6 mld. dolarů, a to nejsme zdaleka u konce. Předpokládá se, že v příštích třech měsících bude částka pouze růst.

