AirPlay: Nově můžete streamovat z iPhonu do Macu

Nový operační systém macOS Monterey byl konečně začátkem týdne zpřístupněn široké veřejnosti. S tím byly vydány také aktualizace pro další zařízení, včetně iOS 15.1, které přineslo podporu funkce SharePlay. Nové systémy toho ale umí daleko více. Věděli jste, že s macOS Monterey můžete nově streamovat z iPhonu přímo do MacBooku?

Funkce AirPlay není pro Apple uživatelé žádnou novinkou. Je tu s námi už dlouhá léta, v podstatě od iOS 4 si můžete obsah z iPhonu streamovat do Apple TV a dalších podporujících zařízení. Můžete buď zrcadlit veškeré dění na iPhonu, případně pouze zvuk. Doposud ale nebylo možné propojit takto iPhone a Mac.

Nalijme si sklenku čistého vína a přiznejme si, že streamovat obsah z iPhonu do MacBooku zní prostě více sexy. Představte si, že ležíte v posteli, vedle rukou máte iPhone a chcete si pustit nějaký pořad. Uvědomíte si, že by bylo lepší sledovat obsah na větším displeji, a tak sáhnete po MacBooku a začnete obraz z iPhonu streamovat.

Před vydáním macOS Monterey jste mohli samozřejmě dělat totéž, ovšem museli jste sáhnout po aplikacích třetích stran, což nebylo vůbec pohodlné. Některé starší MacBooky samozřejmě tuto novinku nepodporují. Níže tedy uvádíme seznam podporujících zařízení:

Seznam iPhonů, které mohou streamovat vysokou kvalitu videa/zvuku přes AirPlay:

Zdroj: phonearena.com

