Oppo údajně pracuje na vývoji svých vlastních čipů SoC

Společnost Oppo není na poli chytrých telefonů žádným nováčkem. Na svém kontě má již pěknou řádku modelů. Navíc v červnu tohoto roku, kromě akvizice značky OnePlus pod sebe, jsme se také dočkali i vstupu značky Oppo na český trh. Nyní, podle dostupných informací chce společnost prorazit do technologického světa i jako výrobce svých vlastních čipů SoC.

Oppo vstupuje na český trh

Oppo se zřejmě brzy stane dalším výrobcem svých vlastních SoC čipů

Podle čínského webu Nikkey se Oppo vydalo na cestu vývoje svých vlastních čipů, které budou součástí budoucích vlajkových lodí a zřejmě nejen těch vlajkových. Společnost má údajně v plánu uvést svůj první čip nejpozději do tří let v závislosti na tom, jak rychlé se vývoj bude ubírat tím správným směrem. Čipy by měly přinést pokročilou 3nm výrobní technologii TSMC. Pokud se plány naplní, Oppo by se tak stalo další společností, která by se zařadila mezi významné výrobce smartphonů, kteří se snaží dostat výrobu SOC čipů pod vlastní střechu. Zařadila by se tak mezi další významné hráče, kterými jsou Google, Samsung, Apple a Huawei.

Oppo aktuálně pro své telefony nakupuje čipy od Qualcommu a Mediateku. Tito dva výrobci jsou stále hlavními dodavateli čipových sad a dalších komponent pro ostatní mobilní značky včetně Applu. Vstupem společnosti Oppo na trh SoC čipů by mohla být jejich pozice na trhu do jisté míry oslabena, jelikož právě čipy od společnosti Oppo by mohly být zajímavé i pro jiné výrobce, pakliže by byla jejich cena konkurence schopná. Prvním, kdo se od Qualcommu odpoutal, je právě společnost Google. Ta namísto outsourcovaných dodávek čipů SoC přešla na své vlastní, které uvádí pod značkou Tensor.

