Zdroj: Dotekomanie.cz

Facebook chce zasahovat do příspěvku ve skupinách v případě, že budou porušovat pravidla

Společnost Facebook se rozhodla zasahovat do příspěvků, které budou zveřejňovány ve skupinách. Pokud příspěvek poruší zásady podmínek pro používání, může Facebook takový příspěvek označit a dát tak správcům skupiny možnost toto porušení prověřit ještě před tím, než jej smaže.

Facebook zavádí cenzuru příspěvků ve skupinách

Tímto krokem se snaží společnost efektivněji ztížit působení ve skupinách těm uživatelům, kteří opakovaně porušuji zásady a podmínky komunity. Facebook v rámci tohoto kroku zavádí označení „Flagged by Facebook“, kterým bude příspěvek, který porušuje pravidla ve skupině, označen. Správci skupin tak dostávají prostor příspěvek zkontrolovat a rozhodnout se, zdali příspěvek odstraní ještě dříve, než zasáhne Facebook a příspěvek smaže. Ve chvíli, kdy by již zasáhnul Facebook, může dojít k negativnímu ovlivnění celé skupiny, která by se tak mohla dostat na černou listinu.

Facebook tímto krokem reaguje nejen na problematiku kolem šíření závadného obsahu v době prezidentských voleb v USA, ale celkově se snaží více zaměřit na potlačení šíření projevů rasismu, extrémismu a také dezinformací. Dopad na celou situaci má i soudní proces s bývalou zaměstnankyní společnosti – Frances Hauegonovou, která stojí za únikem citlivých dokumentů. Facebook se snaží lépe kontrolovat obsah, který je publikován na síti, a také zavést lepší transparentnost pro moderování skupin.

Zdroj: theverge.com



