Značka FFALCON popírá spolupráci s Huawei, ale asi zbytečně

Čas od času se objeví nová značka mobilů, přičemž v poslední době se jedná spíše o subznačky větších společností. Nedávno jsme vás informovali o prvním mobilu značky FFALCON, která spadá pod TCL. První mobil je určen zatím jen pro čínský trh, ale je možné, že se časem rozroste a zamíří na další trhy. Už nyní ale jsou pochybnosti o samotné subznačce.

Nová značka mobilů FFALCON vznikla ve spolupráci TCL a Huawei

Když jsme vás informovali o prvním mobilu FFALCON, vycházeli jsme ze zahraničních zdrojů, které navíc uváděly, že do jeho produkce je nějak zainteresována společnost Huawei. Bohužel ani v den uvedení nebyly zveřejněny kompletní specifikace. Tiskové oddělení FFALCON nás kontaktovalo a upřesnilo, že mobil je vybaven procesorem Snapdragon 690.

K tomu ale navíc bylo dodáno, že FFALCON nemá nic společného s Huawei a mobil je vyráběn ve spolupráci s nezávislým ODM partnerem (Original Design Manufacturing).

„FF1 is developed solely by FFALCON for sale in the China market only and is manufactured by an independent ODM partner,“ uvádí zástupce společnosti FFALCON.