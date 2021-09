Zdroj: Google

Google Keep změní design, nasadí dynamické barvy

Google tentokrát zavádí poměrně rychle nový designový směr Material You, který byl představen na letošní vývojářské konferenci Google I/O. Již jsme se dočkali oznámení u mnoha aplikací a nyní přichází řada na Google Keep.

Další aplikace od Googlu nasadí Material You

Keep v novém

Google se pochlubil novou verzí na svých stránkách, přičemž rovnou ukazuje, jaký je rozdíl mezi původní aplikací a novou verzí s Material You. Bonusem navíc je i verze s dynamickými barvami, ale ta bude dostupná jen na zařízeních s Androidem 12 a novějším. Právě poslední varianta bude měnit barvy podle systémového nastavení, které vychází z detekce dominantní barvy na tapetě a následného zvolení vhodné pastelové barvy.

U starších verzí Androidu bude dostupná jen základní verze, ale i u té lze pozorovat změny. Například místo kulatého tlačítka bude čtvercové se zakulacenými rohy. Na druhou stranu bude horní lišta více zakulacena než u původní verze. I samotné barvy jednotlivých prvků jsou více pastelové.

Android 12 dostává vyhledávání, na které jsme čekali roky [aktualizováno]

Nová podoba aplikace Google Keep je dostupná od verze 5.21.361, přičemž byste měli mít Google Keep v Material You od 21. září.

Zdroj: xda-developers.com

