Portal Plus; Zdroj: Facebook

Facebook představil nová zařízení Portal Go a Plus

Před dvěma lety Facebook představil produkty Portal, což jsou ve své podstatě chytré displeje do domácnosti pro lepší a snadnější komunikaci. Dnes již nabízí i verzi jen pro televizi. Do nabídky nově zařazuje modely Portal Go a Portal Plus. Každý z nich se soustřeďuje na trochu jiné použití.

Facebook Portal a Portal+ zamíří do Evropy [aktualizováno]

Portal Go a Plus

Novinka Portal Go nabízí trochu více mobility, jelikož obsahuje baterii a také madlo, takže lze tento typ přesunout kamkoliv do domácnosti a přitom být neustále online. K dispozici je jednoduchý nabíjecí dock. Bohužel společnost na svých stránkách nikde neuvádí, jak dlouho Portal Go vydrží na jedno nabití.

K dispozici má dva 5W reproduktory a jeden 20W subwofer. Samotný displej má 10,1palcovou úhlopříčku, ale rozlišení je pouze 1280 x 800 pixelů. Je vybaven jednou 12MPx kamerou s úhlem záběru 125°. K dispozici jsou mechanické vypínače kamery i mikrofonů pro zajištění lepší bezpečnosti. O konektivitu se stará WiFi 5 (zřejmě) a Bluetooth 5.1.

Portal Plus je trochu jiné zařízení, které na první pohled vypadá jako monitor k počítači s robustní základnou. Zde již není baterie, ale samotný displej má nastavitelný úhel pozorování. Displej má větší úhlopříčku, konkrétně jde o 14palcový panel s rozlišením 2160 x 1440 pixelů. Bohužel nevíme, jestli se jedná o OLED nebo LCD technologii. Přední kamera má 13 MPx a úhel záběru se zvýšil na 131°. Zbylá výbava je více méně stejná.

Portal Plus; Zdroj: Facebook

Facebook samozřejmě nezapomněl na dodatečné funkce, jako je sledování a nastavování záběru, kdy jste vždy středem obrazu. U obou modelů je chytrá asistentka Alexa a jdou podporovány služby jako Messenger, WhatsApp, Zoom, Spotify, Deezer, Tidal, Pandora a několik dalších. Portal Go přijde na 199 dolarů (cca 4 300 Kč) a Portal Plus na 349 dolarů (cca 7 600 Kč). Dá se odhadovat, že se tyto novinky později dostanou i do Evropy.

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » Facebook představil nová zařízení Portal Go a Plus

reklama reklama