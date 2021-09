Zdroj: Dotekomanie.cz

List Wall Street Journal získal přístup k dokumentům, které říkají, že pravidla, která stanovuje sociální síť Facebook, tak úplně neplatí pro všechny stejně. Konkrétně se jedná o účty známých a vlivných osobností, které, jak se zdá, mají jisté výjimky.

Účty vlivných a známých osobností na Facebooku zřejmě nepodléhají pravidlům pro běžné uživatele

Facebook používá systém cross-check (XCheck), který umožňuje určitým profilům privilegované chování, na které nedosáhne cenzorský dohled. Mezi tyto profily patří například profil bývalého prezidenta Donalda Trumpa nebo fotbalisty Neymara. Podle zjištění systém XCheck například zabránil moderátorům smazat příspěvky fotbalisty Neymara, který sdílel screenshoty z WhatsApp chatu, které obsahovaly nahé fotografie ženy, kterou byl obviněn ze znásilnění. Za normálních okolností by byly takové příspěvky velmi rychle smazány moderátory.

Facebook systém XCheck implementoval právě proto, aby zabránil problémům v případě, že by odhalil diskutabilní obsah u podobných profilů. Problémem je ale to, že Facebook kontroluje minimum podobného obsahu, například před loňským rokem zkontroloval méně než 10 %. Dalším problémem je to, že většina zaměstnanců Facebooku mohou do systému XCheck účty přidávat, ale již se nekontroluje kdo do seznamu byl přidán a z jakého důvodu.

Facebook na uveřejněné dokumenty zareagoval a uvedl, že se chce systému XCheck zbavit a rovněž chce zredukovat počet zaměstnanců, kteří mohou do tohoto systému účty přidávat. Dotyčná osoba, která WSJ dokumenty předala, požádala o federální ochranu. Dokumenty budou dále předány Komisi pro cenné papíry a burzu a Kongresu pro další přezkoumání.

Zdroj: neowin.net



Domů » Články » Facebook neměří všem stejným metrem, účty vlivných zjevně nepodléhají obecným pravidlům

reklama reklama