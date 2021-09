CHUWI představuje výkonný notebook HeroBook Air za skvělou cenu [sponzorovaný článek]

Internetový obchod CHUWI právě uvádí na trh výkonný notebook HeroBook Air, který přinese skvělé vlastnosti za bezkonkurenční cenovku.

Výkonný notebook Hero Book Air za skvělou cenu

HeroBook Air přichází aktuálně do nabídky společnost CHUWI a přináší skvělé parametry s ohledem na jeho zavádějící cenu. Hlavním lákadlem tohoto notebooku bude elegantní design v čele s tenkým displejem. Díky velmi příznivé ceně bude notebook zajímavý jak pro studenty, tak i pro začínající profesionály, jejichž práce je závislá na spolehlivém a kvalitním produktu.

CHUWI HeroBook Air se může pochlubit 11,6palcovým IPS HD displejem jehož rozlišení je 1 366 x 768 pixelů a pozorovací úhel je 178°. Navzdory malé úhlopříčce displej nabízí velmi dobrý pozorovací úhel, brilantní barvy a živé podání obrazu. Displej je rovněž vybaven ochranou pro snížení únavy očí při delším používání.

Tělo notebooku je vyrobeno z ekologického a odolného plastového materiálu. Jeho váha činí pouhých 910 gramů, což je méně, než je váha standardních notebooků v této kategorii. Notebook je dále vybaven klávesnicí standardní velikosti doplněné o rozšířený touchpad. Co se výkonu týče, tak je notebook HeroBook Air poháněn procesorem Intel Celeron N4020 s frekvencí 2,8 GHz. Procesoru asistuje operační paměť RAM o velikosti 4 GB LPDDR4. O grafický výkon se postará čip Intel Graphics UHD 9. generace s podporou 4K videa.

Díky nízké spotřebě TDP 6W s tichým odvodem tepla notebook umožňuje delší čas na jedno nabití. Vnitřní SSD úložiště pro data nabídne kapacitu 128 GB s rychlostí zápisu až 500 MB/s. Vnitřní úložiště lze rozšířit až do kapacity 1 TB v případě, že by dodávaná kapacita nestačila. Samozřejmě ve výbavě nechybí Wi-Fi, Bluetooth, vestavěná kamera s mikrofonem a mezi portovou výbavou můžeme očekávat například USB 3.0 rozhraní. Díky předinstalovaném systému Windows 10 je notebook připraven k okamžitému použití. Co se výdrže týče, je notebook vybaven baterií s kapacitou 36,48 Wh, která poskytne na jedno nabití až 9 hodin provozu

Notebook CHUWI HeroBook Air právě přichází do prodeje v internetovém obchodě za cenu 249 dolarů, což v přepočtu činí zhruba 5 368 Kč.



Domů » Články » CHUWI představuje výkonný notebook HeroBook Air za skvělou cenu [sponzorovaný článek]

reklama reklama