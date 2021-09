Apple zveřejní nové verze operačních systémů příští týden

Nové operační systémy od Applu, tj. iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 a tvOS 15, budou veřejnosti přístupné v pondělí 20. září 2021. Tuto informaci poskytla sama společnost na své včerejší Keynote pod názvem California streaming.

Záhadou nám je systém macOS Monterey, u kterého nevíme, kdy vlastně bude k dispozici. S největší pravděpodobností tomu bude v průběhu podzimu, kdy Apple má údajně chystat várku nových počítačů s Apple Silicon.

Nová verze iOS 15 a iPadOS 15 se nese v duchu evoluce a hlavní novinkou jsou vylepšení v iMessage nebo u notifikací. Proměnou prošel také multitasking na iPadu. Naopak watchOS 8 přináší jen drobné změny, přičemž se systém snaží ještě více tlačit důraz na zdraví. Proto byla aplikace Breathe vylepšena o nové možnosti, jak mít dozor nad zklidnění mysli. Aplikace také dostala nový název Mindfulness. K dispozici jsou samozřejmě mimo jiné i nové animace. Demonstrovány byly ale další typy cvičení – Apple Watch, respektive operační systém watchOS 8 se naučil zaznamenávat další sporty. Konkrétně jsme se dočkali tai chi pro meditaci nebo pilates.

Zdroj: macrumors.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!