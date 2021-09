Zdroj: Gizmochina

Apple do konce roku představí AirPody a Macy, příští rok brýle se smíšenou realitou

Nová řada iPhone 13 byla představena spolu s aktualizovaným iPadem mini a chytrými hodinkami Apple Watch Series 7. Podzim ale jede dál a s ním i další očekávané Apple produkty. Co se tedy v následujících týdnech a měsících chystá?

Apple letos a příští rok

Ze zahraničí jdou znovu zprávy, které upozorňují na MacBooky Pro a AirPods, oba produkty by měly být představeny ještě letos. Podíváme-li se na roadmapu pro rok 2022, Apple plánuje představit několik dalších produktů, včetně nových AirPods Pro, přepracovaného iPadu Pro, přepracovaného Mac Pro s Apple Silicon, MacBooku Air s Apple Silicon a až tří nových modelů Apple Watch a další.

Zajímavosti ale teď kolují kolem AirPods Pro, protože sluchátka mají nabídnout nové pohybové senzory pro sledování kondice. Apple si dokonce pohrává i s myšlenkou menších konců sluchátek, tj. část pod náušníky. V případě iPadu Pro bychom se mohli dočkat skleněných zad, což je prvek, který jsme si u iPhone 4s zamilovali. V případě těchto zad bude k dispozici podpora bezdrátového nabíjení a schopnost nabíjet AirPody umístěním na zadní stranu tabletu.

Rok 2022 může být pro Apple ještě větším rokem. Velmi optimisticky by mohla společnost představit své první brýle se smíšenou realitou, které budou kombinovat funkce rozšířené a virtuální reality. Ryze pravé AR brýle pak dorazí do dvou až čtyř let.

