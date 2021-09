Android Auto nově automaticky upraví rozhraní dle umístění volantu

Společnost Google si pro své uživatele služby Android Auto připravila další praktickou aktualizaci. Pokud vlastníte vozidlo s volantem vpravo, budete z novinky těžit nejvíce právě vy. Ale i standardní evropská vozidla si přijdou na své.

Nová verze Google Mapy pro Android Auto poskytuje důležité informace o odbočení blíže k řidiči, to samé platí pro navigační lištu. V podstatě je jedno, jestli máte volant vlevo nebo vpravo, uživatelské rozhraní bude více optimalizované pro orientaci vozidla. Výhodu mají řidiči sedící vpravo, protože budou mít snadnější přístup k některým tlačítkům.

Google Mapy ale orientaci uživatelského rozhraní přepnou zcela automaticky. Ačkoliv jde o malou aktualizaci, najde se spousta uživatelů, kteří tuto maličkost ocení.

Zdroj: engadget.com

