Z aplikace Google Telefon zmizí bubliny

Facebook přišel s poněkud unikátním řešením zobrazování konverzací na Androidu. Tzv. bubliny se ale následně dostaly přímo do systému a dnes je může používat skoro jakákoliv aplikace. Dokonce se tento typ zobrazování dostalo i do aplikace Google Telefon. Pokud z běžného hovoru odejdete například na hlavní obrazovku, aktivní hovor se přesune do bubliny, která má po kliknutí k dispozici několik možností pro ovládání. Zřejmě nastal čas na změnu.

Bubliny a Telefon

Aplikace Google Telefon na Androidu 12 začala zobrazovat jiný způsob informování o aktivním hovoru. Místo bubliny se zobrazuje menší informace v oválném barevném místě ve stavovém řádku. K dispozici je jen ikona telefonu a doba trvání samotného hovoru. Pro zobrazení více informací musí uživatel stáhnout notifikační lištu dolů.

Kromě toho tato změna také respektuje nový designový směr Material You, který Google nedávno představil, To ve výsledku znamená, že samotný ukazatel ve stavovém řádku mění barvu podle nastavení systému.

Novinka byla zaznamenána v aplikaci Telefon ve verzi 68.0.388241074 beta. Zatím není jasné, jestli se bude týkat jen Androidu 12, nebo bubliny zmizí ze všech verzí.

