Zdroj: MacRumors

TitanovĂ© modely Apple Watch Series 6, kterĂ© jsou součástĂ­ kolekce Apple Watch Edition, jsou v souÄŤasnĂ© dobÄ› nedostupnĂ© k vyzvednutĂ­ v hned nÄ›kolika prodejnách Applu. V souÄŤasnosti tento model nekoupĂ­te nikde v USA a ani na hlavnĂ­ch trzĂ­ch.Â

Apple Watch Series 6

SpoleÄŤnost sama neuvedla, Ĺľe by tato edice byla ukonÄŤena. Ovšem máme necelĂ© dva mÄ›sĂ­ce do pĹ™edstavenĂ­ sedmĂ© generace hodinek, coĹľ by mohlo indikovat, Ĺľe se Apple chce soustĹ™edit na vĂ˝robu právÄ› novĂ©ho modelu – aby byl dostatek kusĹŻ.Â

Vypadá to tedy tak, Ĺľe Applu došly zásoby a nehodlá se vrhnout to hromadnĂ© vĂ˝roby dalších kusĹŻ. PravdÄ›podobnÄ› je to z dĹŻvodu, Ĺľe se tyto nejdražší modely hĹŻĹ™e prodávaly a další vĂ˝roba by nedávala finanÄŤnÄ› takovĂ˝ smysl. PĹ™ed pár mÄ›sĂ­ci mÄ›lo dokonce dojĂ­t k ukonÄŤenĂ­ vĂ˝roby a spíše se ÄŤekalo, kdy dojdou zásoby.Â

UvidĂ­me, zda se Apple rozhodne ponechat titan i v případÄ› Series 7. NepĹ™ekvapilo by nás, kdyby se vĂ˝robce rozhodl tĂ©to edici vyhnout a soustĹ™edil by se pouze na keramiku i zlato. Opravdu má smysl utratit 799 dolarĹŻ a vĂ­ce za hodinky, kterĂ© budou do jednoho roku zastaralĂ© a do pÄ›ti let nefunkÄŤnĂ­?Â

Zdroj: macrumors.com



Titanové Apple Watch Series 6 nelze na hlavních trzích zakoupit Články » Domů »

reklama reklama