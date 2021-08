Spotify aktualizuje Wear OS aplikaci, přináší offline poslech

Zdroj: Dotekomanie.cz

Hudební streamovací služba Spotify spustila Wear OS aplikaci v roce 2018. Tedy před třemi lety nabídla uživatelům této platformy základní funkce dálkového ovládání, ale nic jiného. Až nyní Spotify přináší jednu z nejvíce dychtivě požadovaných funkcí, a to offline přehrávání.

Spotify na Wear OS

Spotify potvrdilo, že si uživatelé budou moci stáhnout své seznamy skladeb, alba nebo podcasty přímo do chytrých hodinek s platformou Wear OS. Znamená to, že už si nebudete muset s sebou brát smartphone pro poslech hudby, ale jednoduše se s bluetooth sluchátky připojíte na hodinky a přes ně hudbu streamovat. To je obrovská výhoda pro nadšené běžce a všeobecně sportovce.

Existují zde ale určité podmínky. Ke stahování a poslechu hudby offline budete potřebovat předplatné Spotify Premium. Pokud máte tarif zdarma, budete mít povoleno pouze stahovat podcasty. Společnost dále potvrdila, že k dispozici bude aktualizace také pro Wear OS 2.0. Mezi prvními produkty, které se aktualizace dočkají, budou hodinky Fossil, Suunto a Mobvoi.

Jakmile vám aktualizace dorazí, stažené soubory budou mít vedle svých názvů zelenou šipku. To bude označovat stažený obsah.

