Razer představil nová nabušená bezdrátová sluchátka Hammerhead ANC

SpoleÄŤnost Razer uvedla na trh svou další verzi bezdrátovĂ˝ch sluchátek Hammerhead ANC, kterĂ© budou k dispozici v Austrálii. Nová sluchátka nabĂ­zĂ­ oproti generaci z roku 2019 nabĂ­zĂ­ Ĺ™adu vylepšenĂ­, zejmĂ©na v oblasti funkce Active Noise Canceling (ANC). PrávÄ› ANC je v tomto případÄ› hybridnĂ­m aktivnĂ­m potlaÄŤenĂ­m hluku, neboĹĄ využívá jak ANC mikrofony směřujĂ­cĂ­ ven, tak i dovnitĹ™.Â

Sluchátka Razer Hammerhead ANC nabĂ­zĂ­ dokonce takĂ© podsvĂ­cenĂ­, u kterĂ©ho je moĹľnĂ© mÄ›nit nastavenĂ­ svĂ­tivosti a barvy pomocĂ­ aplikace Razer Audio, kterou lze stáhnout buÄŹ z Google Play nebo App Storu.Â

Právě podsvícení nabízí hned několik velmi dobrých světelných efektů:

Vzhledem k tomu, že je Razer známý díky svému hernímu technologickému příslušenství, i v tomto případě nabízí sluchátka připojení s nižší latencí 60 ms nebo méně, čímž bude poskytnuta lepší uživatelská zkušenost z hraní her na smartphonech, tabletech, počítačích a konzolích.

Sluchátka nabízí Bluetooth 5.2 a poskytují výdrž až 6,5 hodiny na jedno nabití. Jednotlivá sluchátka pak lze dobít krytem za 60 minut, a to 4x. Cena sluchátek činí 199 dolarů a koupit si je můžete přímo na stránkách společnosti.

Zdroj: ausdroid.net

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!