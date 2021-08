Oppo MagVOOC je nová magnetická bezdrátová nabíječka

Nedávno se na internetu objevil další registrovaný patent společnosti Oppo, který se zaměřuje na MagVOOC. Údajně se jedná o technologii magnetického nabíjení podobnou nedávno uvedenému Realme MagDart a MagSafe od Applu. A právě registrovanou technologii nyní Oppo představilo na čínském mezinárodním veletrhu Smart Industry Expo 2021.

Oppo odhalilo ne jeden, ale hned tři koncepty – magnetickou bezdrátovou powerbanku MagVOOC, ultratenkou přenosnou magnetickou nabíječku MagVOOC a vertikální magnetickou nabíječku MagVOOC.

Ultratenká přenosná magnetická nabíječka MagVOOC využívá inovativní dělený design, ve kterém jsou cívka vysílače a hlavní deska oddělené. Tato konstrukce nejenže činí základnu vysílače lehčí a tenčí, ale také zabraňuje přenosu tepla generovaného hlavní deskou do telefonu. Teplo tedy nebude mít žádný vliv na rychlost nabíjení.

Magnetická powerbanka je kompatibilní se standardem Qi a stejně tak podporuje 20W bezdrátové nabíjení a 10W kabelové nabíjení pro mobilní telefony. Předpokládá se, že powerbanka dokáže nabít baterii 4500 mAh za pouhé 2 hodiny. Pokud jde o konstrukci, powerbanka MagVOOC je malá a přenosná, což může dále splňovat potřeby uživatelů při cestování a ve vnitřních podmínkách. Magnet pak dokáže zařízení udržet přímo uprostřed. Případná dostupnost není v současnosti jasná.

Zdroj: gizmochina.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!