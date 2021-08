MacBook s duálním displejem a virtuální klávesnicí? Díky získanému patentu možná blízká budoucnost.

Zdroj: TheVerge

Společnost Apple podává mnoho patentů, kterými si chce zajistit exkluzivitu na poli technologických inovací. Jedním z posledních patentů, které získal je určen pro MacBook s duálním displejem, virtuální klávesnicí a bezdrátovým nabíjením.

MacBook budoucnosti dostává zelenou díky schválenému patentu

Patentová přihláška byla podána před třemi lety a až nyní ji Apple získal ve svůj prospěch. Díky tomuto patentu by Apple mohl v blízké budoucnosti přijít se zcela novým konceptem u svých MacBooků. Ten by mohl přijít nejen s duálním displejem, ale namísto hardwarové klávesnice by byl vybaven virtuální. Díky tomu by MacBook mohl získat podporu gest, na která jsou zvyklí uživatelé zařízen s iOS a iPadOS.

V patentové přihlášce mimo jiné stojí, že by budoucí MacBook mohl získat biometrické senzory, jakými jsou například Face ID, senzor otisku prstů (Touch ID) nebo také bezdrátovou nabíječku v levé spodní části. Zatím není jasné, zdali Apple nějakou z těchto funkci použije pro nadcházející MacBook Pro. Apple také není jediný, kdo s podobným konceptem chce přijít na trh. Konkurenční Lenovo rovněž představilo notebook s duálním displejem a také oznámilo, že další verze Yoga Book přijde rovněž s virtuální klávesnicí poháněnou umělou inteligencí.

