Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram zavádí změny v soukromí účtů pro uživatele mladší 16 let

Instagram, který je vlastněn společností Facebook, v této době zavádí další změny. Ty se týkají uživatelů, kteří jsou mladší 16 let resp. mladší 18 let. Změny se týkají ochrany soukromí a cílení reklamy.

Instagram zavádí další kroky na ochranu soukromí nezletilých

Nyní budou všichni uživatelé, kteří ještě nedosáhli věku 16 let, mít účet ve výchozím stavu nastaven jako soukromý. Co to znamená? Obsah zveřejněný pod takovým účtem nebude viditelný pro každého. Ten kdo bude chtít obsah vidět, musí nejprve poslat žádost o možnost sledování. Soukromé účty jsou běžnou praxí pro ty, kdo nechtějí mít obsah veřejný pro každého defaultně.

Tito uživatelé budou mít však možnost svůj účet kdykoliv nastavit jako veřejný. Stávajícím uživatelům bude Instagram zasílat oznámení, ve kterém je bude vyzývat, aby přešli na soukromý účet, pakliže ho budou mít nastaven jako veřejný. Instagram se tímto krokem snaží ochránit soukromí mladších uživatelů. Aktivita vychází z kampaně z letošního března, kdy se Instagram snažil mladším uživatelům ukázat výhody soukromého účtu.

Společnost se snaží své kroky odůvodnit tím, že chrání mladistvé před podezřelými účty, které byly v minulosti ze strany nezletilých nahlášeny, nebo zablokovány. Takové účty budou zcela odfiltrovány, nebudou si moct zobrazit účty mladistvých a podobně.

Vedle těchto změn Instagram zavádí také změny v cílení reklamy na uživatele, kteří ještě nedosáhli 18 let. Jedná o změnu ve způsobu, jakým mohou inzerenti cílit svou reklamu na základě zájmů, aktivity, věku, pohlaví a dalších atributů. Nově bude možné reklamu cílit pouze na plnoleté a tato direktiva se týká nejen Instagramu, ale také samotného Facebooku a Messengeru.

Zdroj: theverge.com



Domů » Články » Instagram zavádí změny v soukromí účtů pro uživatele mladší 16 let

reklama reklama