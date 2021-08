Galaxy Watch 4 až se sedmidenní výdrží

Operační systém Wear OS od Googlu byl vždy znám hlavně svou výdrží baterie, ale spíše v negativním než pozitivním slova smyslu. Hodinky s touto platformou zpravidla vydržely jeden pracovní den, ovšem Wear OS 3 tuto problematiku krásně řeší. Podle posledních spekulací týkajících se Galaxy Watch 4 Classic by výdrž baterie mohla trvat až sedm dní, což zní až neuvěřitelně.

WinFuture zveřejnil podrobnější informace o nových hodinkách od Samsungu. Dokonce máme k dispozici i detailní pohled na design, takže si můžeme udělat slušnou představu o tom, jak budou hodinky v praxi pravděpodobně vypadat.

Galaxy Watch 4 by měly být v prodeji ve velikostech 40 mm a 44 mm, zatímco model Classic ve velikostech 42 mm a 46 mm. Větší modely budou používat 1,36palcové AMOLED displeje s rozlišením 450 x 450 pixelů, zatímco menší mají dostat 1,19palcové panely. K dispozici má být 1,5GB RAM, 16GB vnitřní úložiště a procesor Exynos W920. Model Classic bude minimálně podporovat odolnost vůči vodě/prachu 5ATM/IP68, MIL-STD 810G, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi a LTE vedle GPS a GLONASS.

Hodinky mají mimo jiné dostat také výrazně větší baterii. Současná generace Galaxy Watch 3 nabízí 247 mAh. Ovšem 4. generace nabídne 361mAh baterii. To je více než dostatečné navýšení.

Zdroj: 9to5google.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!