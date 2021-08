Apple vydal beta firmware pro AirPods Pro

Apple letos oznámil, že si uživatelé sluchátek AirPods budou moci nainstalovat beta firmware, aby mohli vyzkoušet nové funkce ještě před oficiálním vydáním, které se chystá na podzim tohoto roku. Zatímco první beta vydaná v červenci přidala Spatial Audio pro FaceTime hovory a redukci okolního hluku, poslední nový firmware umožňuje funkci Conversation Boost na AirPods Pro.

Nejnovější beta verze 4A362b pro AirPods Pro tuto funkcionalitu přidává. Ta zesiluje hlas osoby hovořící před vámi pomocí paprskotvorných mikrofonů. Apple tvrdí, že tato funkce je primárně určena pro lidi, kteří mají mírné problémy se sluchem.

Samozřejmě ale bude moci funkci používat každý. Skvělé na Conversation Boostu je, že zesílí osobu hovořící před vámi natolik, že si nemusíte sluchátka z uší sundavat. Funkci pak lze aktivovat v sekci Usnadnění v aplikaci Nastavení systému iOS.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!