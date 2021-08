Galaxy S22 s Exynos 2200 bude jen na vybraných trzích

S oznámením Galaxy Z Fold 3 a Flip 3 je na čase, aby se témata začala točit kolem Galaxy S22, které se logicky brzy dostane do centra pozornosti. Asi nejzajímavější z nové řady je čipová sada Exynos 2200 poháněná AMD. Podle všeho ale tuto sadu získá jen několik regionů.

AMD Exynos 2200 dostane jen několik trhů a to nemá nic společného s výkonem čipu. Podle spekulací by procesor měl být stejně výkonný jako A14 Bionic, který pohání iPhone 12. Samsung ale vykazuje nízké prodeje a také má problémy s hromadnou výrobou, proto bude čip určen pro vybrané trhy.

Vypadá to, že se Galaxy S22 s AMD Exynos 2200 nedočká ani Jižní Korea. Většina regionů pak dostane variantu Snapdragon 898. Na jakých konkrétních trzích bude Exynos 2200 k dispozici není v současnosti jasné. Je ale jisté, že se dostane na malou hrstku trhů, což je poměrně škoda.

Zdroj: phonearena.com

