AirPods Pro; Zdroj: Apple

Apple do konce roku představí iPhony, AirPods, Watch, iPad mini a M1X

OÄŤekáváme, Ĺľe Apple v nadcházejĂ­cĂ­ch mÄ›sĂ­cĂ­ch letošnĂ­ho roku uspořádá nÄ›kolik konferencĂ­, na kterĂ˝ch pĹ™edstavĂ­ zbrusu novĂ© produkty, vÄŤetnÄ› novĂ©ho iPhonu, AirPods, Apple Watch, iPadu mini a MacBooku Pro s M1X.Â

Apple chystá aktualizace napříč všemi hlavními produkty

Velmi populárnĂ­ a pĹ™esnĂ˝ leaker Mark Gurman prozradil, Ĺľe nadcházejĂ­cĂ­ iPhony budou mĂ­t stejnĂ˝ design a velikost displeje, ovšem s menším výřezem, aktualizovanĂ˝mi fotoaparáty a rychlejším procesorem A15. Telefony budou podporovat novĂ˝ reĹľim videa na výšku, systĂ©m filtrovánĂ­ kameru, podporu kodekĹŻ ProRes a displej bude s nejvÄ›tší pravdÄ›podobnostĂ­ obsahovat technologii ProMotion.Â

Očekává se, že Apple Watch Series 7 přinese hlavně rychlejší procesor, novou technologii zobrazení a možná méně zakřivený displej. Naopak nová bezdrátová sluchátka AirPos budou mít design aktuální generace Pro, akorát nabídnou kratší konce. IPad mini pak údajně má získat nový design s menšími rámečky kolem displeje.

Nakonec by měl Apple představit nové modely MacBookPro s 16palcovými a 14palcovými displeji, které nabídnou také na míru vytvořený procesor M1X. První konference proběhne v září, zde budou představeny iPhony, Apple Watch a AirPods. Druhá konference přinese nový iPad a možná i aktualizaci služeb společnosti. MacBooky by měly být představeny do konce letošního roku.

Zdroj: fonearena.com



