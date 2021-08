Zdroj: iGet

Dětské chytré hodinky iGet KID F10 pro věkovou kategorii 5 – 15 let jsou novinkou na českém trhu

Chytré hodinky dnes nejsou jen doménou dospělých. I naše ratolesti chtějí mít vedle mobilního telefonu také chytré hodinky. Jedny takové, které přinášejí zábavu i praktické vlastnosti, jsou hodinky iGET KID F10.

Chytré hodinky iGet KID F10 pro kluky a holky

Chytré hodinky pro kluky a holky, to jsou hodinky iGET KID F10, které jsou určeny pro věkovou kategorii 5 – 15 let. Hodinky přinášejí moderní „slim“ konstrukci a různá barevná provedení. Dětem pomohou připomínat každodenní povinnosti, ale také nabídnou zábavu ve formě 8 chytrých her. Zejména pro menší děti je k dispozici možnost hodinky nastavit pro jednotlivé denní aktivity, mezi které patří budíček, snídaně, připomínka vypracování domácích úkolů, nebo čas na sport a jít spát. Dětem tak hodinky pomáhají dodržovat pravidelný denní režim.

Samozřejmě mezi nejvíce atraktivní funkce budou patřit hry. Hodinky jich nabízí celkem 8 a pomohou dětem rozvíjet přemýšlení a postřeh. Procvičení sčítání nabídne hra 2048, postřeh zase hra Řízení auta a logiku pomohou procvičit hry Candy Crush, nebo Jigsaw.

Aby se nestalo, že budou děti trávit příliš mnoho času hraním, lze na hodinkách nastavit uzamčení v době pravidelných aktivit, aby děti nebyly rozptylovány. Hodinky lze samozřejmě spárovat s mobilní aplikací, přes kterou lze sledovat veškeré aktivity, jako jsou například délka pohybové aktivity, nebo délka spánku.

Hodinky umí vedle sledování a záznamu aktivit, jako jsou chůze, běh, jízda na kole, také monitorovat frekvenci srdečního tepu, krevní tlak a obsah kyslíku v krvi. Rodiče pak mohou s dětmi jednotlivé hodnoty sledovat a vyhodnocovat.

Hodinky také sledují tělesnou teplotu a tak mohou pomoci včas odhalit nastupující nemoc. Pro outdoorové aktivity jsou hodinky vybaveny certifikovaným krytím IP68, které potvrzuje jejich voděodolnost. Hodinky také díky baterii s kapacitou 160 mAh vydrží nabité při běžném fungování 5 – 7 dní a při stand-by režimu až 14 dní.

Skrze propojenou aplikaci lze na hodinkách upravovat i vzhled. Na výběr je až 40 ciferníků, které se od sebe liší obrázkem a zobrazovanými parametry. V závislosti na zvoleném ciferníku tak děti mohou sledovat čas, počet kroků, nebo aktuální srdeční tep. Pokud nebudou stačit přednastavené ciferníky, je možné si vytvořit svůj vlastní.

Hlavní výhody hodinek iGet KID F10:

upozornění na denní povinnosti

logické hry rozvíjející myšlení

možnost kontroly zdravotního stavu (tlak, teplota, srdeční tep)

možnost kontroly dostatku pohybu i spánku

nastavení uzamčení v době povinností

nastavení vzhledu ciferníku a uživatelského prostředí

mobilní aplikace pro více možností nastavení

Více o hodinkách si můžete přečíst na webu výrobce http://www.iget.eu/cs/kid-f10-pink. K dostání budou u všech obvyklých prodejců elektra.

