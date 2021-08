Apple zahájil prodej nové Magic Keyboard s Touch ID

Apple oficiálně zahájil samostatný prodej nové klávesnice Magic Keyboard s Touch ID. U nejnovějších klávesnic, které jsou kompatibilní s M1 Macy, jsou k dispozici dvě varianty. Mezitím je možné zakoupit také aktualizovanou verzi, ovšem bez přítomnosti Touch ID.

Novou klávesnici Magic Keyboard s integrovaným Touch ID je možné zakoupit s numerickou klávesnicí i bez ní. Bez numerické klávesnice a s Touch ID vyjde klávesnice na 4 490 Kč. Magic Keyboard s Touch ID a číselnou klávesnicí pak zakoupíte za 5 290 Kč. Vestavěná čtečka otisků prstů usnadňuje ověřování přihlášení, nákupů Apple Pay a dalších.

Klávesnice byly poprvé uvedeny na trh s M1 iMacy na konferenci Spring Loaded. Apple ale demonstroval počítače barevně sladěné i s klávesnicemi. Takže k žlutému iMacu dostanete žlutou klávesnici. Ve volném prodeji je ale k dispozici pouze bílá varianta. Součástí samostatné klávesnice Magic Keyboard s Touch ID je ale nový pletený kabel Lightning do USB-C, který jsme poprvé viděli s novými iMacy. Jedna důležitá věc, kterou je třeba mít na paměti, je, že Touch ID je kompatibilní pouze s Macy M1, takže mimo M1 iMac je můžete používat s M1 MacBook Air, Pro a Mac mini.

Pokud hledáte klávesnici pro Mac s Intel procesorem, doporučujeme zakoupit variantu bez Touch ID, která vás bude stát „jen“ 2 990 Kč.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!