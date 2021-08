Anker představil levná sluchátka Soundcore R100

Zdroj: Flipkart.com

Pro nenáročné zákazníky si čínská společnost Anker Innovations připravila základní model s názvem Soundcore R100. Sluchátka nenabídnou žádné prémiové zpracování po stránce designu a ani nijak výjimečné prvky v seznamu specifikací, což se ostatně také odráží na konečné prodejní ceně. Případní zájemci mohou počítat s částkou v přepočtu pouze 583 Kč.

Slušný základ

Uvnitř každého sluchátka čeká 10mm audio měnič, který by údajně měl přispět k nejčistšímu hudebnímu zážitku ve své třídě. V kombinaci s nabíjecím pouzdrem (500 mAh) zvládnou až 25 hodin provozu, přičemž díky rychlému nabíjení stačí jen 5 minut připojení k síti na další 2 hodiny poslechu. Samotná sluchátka vydrží hrát maximálně 6,5 hodiny a nesmíme opomenout certifikaci IPX5 zvyšující odolnost.

Od modelů z vyšší třídy převzal vlastnost automatického párování po otevření pouzdra, a to probíhá do 3 vteřin přes funkci Bluetooth 5.0. V každém případě budou k dispozici dvě barevná provedení – bílé, černé. Prodejní balení má obsahovat náhradní silikonové koncovky ve 3 velikostech nebo USB-C kabel pro dobíjení přenosného pouzdra. První prodejci začínají novinku zavádět do oficiálního prodeje, ale uvolnění na další trhy není prozatímně známo.

