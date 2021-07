Zdroj: Gizmochina

Služba YouCare pro monitorování zdraví byla představena na letošní konferenci MWC 2021. YouCare je založen na nové technologii, která umožňuje vynikající sledování zdraví pomocí trička se zabudovanými senzory a přenosu dat přes 5G síť. Tričko je omyvatelné a nabízí opakovaně použitelný textilní materiál a vypadá jako běžné tričko.

YouCare

Projekt je koncipován tak, aby bylo vyvinuto textilní zařízení, která lze použít ke sledování zdraví bez použití různých kovových a nepohodlných materiálů. Tričko bylo zcela vyvinuto v Itálii, podle výrobce dokáže detekovat několik životně důležitých biomarkerů v těle a bez problémů je přenášet pomocí 5G síťové infrastruktury poskytované ZTE.

Při zahájení projektu ZTE zdůraznilo velké nadšení z projektu, protože jde o revoluční koncept. YouCare funguje detekcí bio-životně důležitých zdravotních parametrů pomocí nepostřehnutelných polymerních senzorů zabudovaných na tričku. Miniaturní ovládací prvek zaznamenává data, která jsou poté převedena do digitálního formátu. Tato data se poté odešlou na obousměrnou platformu, která je poté přenese do smartphonu nebo chytrých hodinek. Data mohou být také přenesena do vzdálené jednotky pro analýzu.

Triko detekuje několik důležitých parametrů zdraví. Mezi ně patří analýza dýchacích cest, elektrokardiogram, pot a svalová aktivita, které by mohly pomoci identifikovat různé zdravotní stavy pomocí textilních senzorů. Projekt by mohl dramaticky rozšířit přístup ke zdravotní péči široké škále osob a vzdálené monitorování může být opravdu užitečné pro ty, kteří mají chronické onemocnění.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » YouCare dokáže monitorovat zdraví pouhým tričkem

reklama reklama