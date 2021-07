OPPO má patent na nabíječku, jako je MagSafe od Applu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Výrobci mobilních telefonů stále více usilují o prodloužení výdrže baterie, proto například poskytují podporu rychlého kabelového nebo bezdrátového nabíjení. Troufám si říci, že na zajímavý level posunul bezdrátové nabíjení právě Apple s jeho MagSafe Power Pack. V podstatě díky magnetům lze na zadní část iPhonu připojit bezdrátovou nabíječku a telefon tak dobíjet. O podobný koncept se nyní snaží Realme, které získalo patent na zařízení s názvem MagDart.

OPPO

Dalším zájemcem o tento typ nabíjení se jeví čínská společnost OPPO, což taktéž odhalil poslední patent. Úplné podrobnosti a technická architektura produktu nejsou však známy. Spekuluje se ale, že bezdrátové nabíjecí podložky by mohly nabíjet více zařízení současně. To by mohlo samo o sobě nabídnout zajímavé možnosti.

Pokud by ale nabíječka dodávala energii vícero zařízením zároveň, jistě by došlo k prodloužení času nabíjení. MagSafe Power Pack může nabíjet pouze 15 W, což je mnohem méně než u Qi nabíječek. Celkově mohou být řešení bezdrátového nabíjení pro smartphony neoptimální a pomalejší než kabelový nabíjecí systém. Řešení bezdrátového nabíjení Qi, které již na trhu převládá, narazilo také na některé vážné problémy. Nabíječky Qi jsou náchylné ke ztrátě energie během přenosu v důsledku nesprávného nebo nedostatečného vyrovnání.

I když toho o patentech není mnoho známo, koncept vícenásobného bezdrátového nabíjení vašich zařízení vypadá rozhodně zajímavě a atraktivně. Zda ale bude takové příslušenství představeno není jisté.

