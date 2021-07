OPPO Card může už brzy dorazit na trh

Čínské firmy mají dlouhou historii výroby produktů inspirovaných společností Apple. Dalo by se dokonce i říci, že se jedná o totožné produkty, ovšem s jiným logem výrobce. Dalším nepříliš překvapivým výrobcem je OPPO, který nyní zřejmě čerpá další inspiraci ze strany cupertinského giganta. Konkrétně se OPPO zamlouvá vývoj vlastní kreditní karty. Samozřejmě název zní OPPO Card.

Důkazem toho je nedávná registrace patentu, který nese název OPPO Card. Přihláška byla podána 22. června 2021 v Číně. Nyní se čeká na potvrzení registrace ze strany příslušných orgánů. Vše ale naznačuje, že OPPO Card bude v podstatě totožným produktem, jakým je Apple Card.

Jakým způsobem ale bude chtít čínská společnost pracovat se svou kreditní kartou není známo. Ovšem nutno podotknout, že existují případy, kdy neexistuje jiná cesta než kopírovat od druhého. Apple Card je právě jedním z těch produktů, který by chtělo napodobit více společností. V dubnu loňského roku Huawei uvedlo vlastní Huawei Card a Google by také na podobném produktu pracovat. Uvidíme ale, zda se OPPO Card osvědčí a bude mít na trhu svou důležitou roli.

Zdroj: androidheadlines.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!