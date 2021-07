Lenovo představuje nové cenově dostupné Chromebooky a další příslušenství

Zdroj: Lenovo

Společnost Lenovo jistě není potřeba představovat. Na kontě má mnoho kvalitních produktů z oblasti výpočetní techniky. Aktuálně společnost představila nové portfolio spotřebitelských Chromebooků Idea Pad, dokovací USB-C monitory řady L s mobilní a modulární technologií a mnoho dalšího příslušenství.

Nové produkty Lenovo představeny

Nová řada cenově dostupných zařízení je vhodná jak pro domácí kancelář, tak i například pro domácí učebnu. Patří do ní stylový Chromebook IdeaPad 5i a všestranný IdeaPad Flex 5i. Mezi další novinky pak patří webová kamera Lenovo LC50 Monitor, která díky možnosti uchycení na monitory Lenovo vytváří dokonalé podmínky pro videokonference a v neposlední řadě pak celá řada příslušenství pro ještě lepší efektivitu práce v každé moderní kanceláři.

Chromebooku IdeaPad 5i

Toto zařízení dodávané ve dvoubarevném provedení s úzkými rámečky sedne asi především mladší generaci a studentům, kteří preferují jednoduchý systém založený na cloudu díky speciálně navrženému operačnímu systému Chrome OS od společnosti Google. O perfektní zobrazení se postará 14palcový dotykový FULL HD displej s jasem 300 nitů. Parádní křišťálově čistý zvuk zajistí stereofonní reproduktorový systém se zabudovaným zesilovačem s certifikací Waves MaxxAudio®.

Procesor Intel Core i5 11. generace dodá dostatek výkonu pro veškeré činnosti. Pro data poslouží rychlý SSD disk s kapacitou 512 GB. Baterie, která vydrží až 10 hodin provozu zajistí dostatek energie jak pro práci, tak i pro sledování multimédií, nebo brouzdání na internetu. Do výbavy patří i rychlá Wi-Fi 6 a také dostatek USB 3.1 a USB-C portů.

Chromebook IdeaPad Flex 5i

Pokud preferujete konvertibilní notebook, jehož víko lze otáčet o 360 stupňů a mít tak možnost notebook proměnit v tablet, pak je pro vás právě Idea Pad Flex 5i tou správnou volbou. Je vybaven 13palcovým FULL HD IPS LCD dotykovým displejem s úzkým rámečkem a jasem 250 nitů.

Ani tomuto notebooku nechybí ve výbavě lehký Chrome OS, zvukový systém Waves MaxxAudio®, výkonný procesor Intel Core i5 a rychlý SSD disk s kapacitou 512 GB a paměť RAM s kapacitou 8 GB. Ani u tohoto notebooku se nemusíte obávat nízké výdrže na jedno nabití, i zde můžeme počítat až s 10 hodinami provozu.

Monitory Lenovo L32p-30 a L27m-30

Lenovo L32p-30 přichází s čistým obrazem, který je pozorovatelný prakticky ze všech úhlů. O zobrazení se stará 31,5palcový 4K IPS panel s technologií HDR10 pro 90% barevný rozsah DCI-P3. O vysoce kvalitní zvuk se postarají zabudované reproduktory s výkonem 2 x 3W. Monitor je osazen dostatečným počtem portů (HDMI 2.0, DP1.2, USB Type-C, 4 x USB 3.2) a je ho tak možné použít i jako domácí rozbočovač.

Lenovo L27m-30 je levnější variantou, která mi primárně sloužit jako všestranný monitor pro široké domácí použití. Jeho doménou je rychlá 4ms odezva, FULL HD rozlišení a certifikace TÜV Rheinland EyeSafe®, která šetří vaše oči díky potlačení vyzařovaného modrého světla.

Ceny a dostupnost Chromebooků a monitorů Lenovo

Vstupní zařízení – nová bezdrátová klávesnice, myš a další produkty Lenovo

Kromě nových Chromebooků a monitorů Lenovo přichází také s novou řadou příslušenství Lenovo GO. Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse, která byla představena minulý měsíc, je dokonalým společníkem pro multitasking uživatele, který často přepíná mezi zařízeními. Spárujte až tři zařízení a bez námahy mezi nimi přejíždějte stiskem jediného tlačítka.

Pokud se pohybujete často mezi domovem a prací, pak vás potěší sada Lenovo Go USB-C® Wireless Charging Kit. Ta díky technologii Power-by-Contact (PBC) dokáže bezdrátově nabíjet 13″ a 14″ notebooky.

Pro nabíjení kdekoliv Lenovo přichází s produktem Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank. Tato sada dokáže zajistit jak klasické, tak bezdrátové nabíjení. Souprava dokáže nabíjet jak 13″, tak 14″ notebooky a to až do 65 W. Sortiment je pak doplněn o Lenovo Go Wireless Mobile Power Bank, která díky kapacitě 10 000 mAh dokáže nabíjet současně až tři zařízení, jedno přes bezdrátové Qi rozhraní a dvě přes USB-C porty.

Mezi novinky v oblasti vstupního rozhraní patří bezdrátová myš Lenovo Go Multi-Device Mouse, která poskytne všechny důležité funkce, které bychom od kvalitní myši očekávali. Dobíjecí baterie vydrží až tři měsíce a díky kvalitnímu optickému snímači bude fungovat na jakémkoliv povrchu. Nechybí jí programovatelná tlačítka, nebo nastavitelná citlivost DPI. Díky ergonomicky navrženému tvaru tato myš přináší úlevu pro ruce při každodenním používání. Povrch je navržen z pohodlného korkového materiálu pokrytého UV vrstvou a je také snadné ho otřít

a vyčistit.

Bezdrátová klávesnice Lenovo Go nabízí ultrarychlé dotykové tlačítko s vertikálním vytažením pro přirozenější psaní a negativním náklonem pro snížení námahy zápěstí. Stejně jako ergonomická myš, i klávesnice je ošetřena opěrkou dlaní z korkového materiálu pokrytou UV vrstvou. K dispozici je také přenosná, bezdrátově připojena a dobíjecí numerická klávesnice Lenovo Go Wireless, ideální pro milovníky čísel a kouzelníků ve světě tabulek.

Audio zařízení pro vaší dokonalé telekonference

Lenovo Go Wired Speakerphone je bezdrátová reproduktor, který spolupracuje s Micorosft Teams. Díky němu ozvučíte každou telekonferenci bez nutnosti nošení sluchátek a headsetů. Lenovo Go Wired ANC Headset a Wireless ANC Headset naproti tomu přináší vynikající zvukový zážitek pro vaše uši nejen ve vaší kanceláři, ale také v domácím prostředí, neboli všude tam, kde nechcete rušit své okolí. Je nabízen ve dvou balících. .Jeden je připojen pomocí kabelu USB typu C nebo typu A a druhý je bezdrátový s duálním připojením Bluetooth, které umožňuje současné párování mezi dvěma zařízeními. Případně jej lze připojit pomocí USB typu C a bude se současně i nabíjet. Oba headsety spolupracují s Microsoft Teams a nabízejí pokročilé aktivní potlačení hluku s přizpůsobitelným zvukovým zážitkem prostřednictvím softwaru.

Sluchátka Lenovo Go ANC In-ear Headphones pak přinášejí dokonalý zvukový zážitek a funkcí aktivního potlačení šumu (ANC), nicméně pouhým dotykem lze sluchátka přepnout do režimu klasického hovoru, kdy sám sebe uživatel dobře slyší. Sluchátka bez problémů fungují s jakýmkoliv zařízením vybaveným rozhraním USB-C. Pro lepší ovládání jsou vybavena in-line tlačítky pro rychlé ovládání přehrávání a hovorů. Aby padla do jakéhokoliv ucha, nechybí v balení tři velikosti silikonových koncovek.

