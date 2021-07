Nokia 9 PureView; Zdroj: HMD Global

Značka Nokia byla vzkříšena díky společnosti HMD Global. Sice zde jsou stále finské kořeny, ale výroba je kompletně v Číně, přičemž tento trh je pro společnost stále důležitý. Mnoho novinek se prvně objeví v Číně, následně jsou uvedeny na globálním trhu. Nokie jsou v dnešní době jediné mobily s čistým Androidem mimo Google díky programu Android One. Bohužel HMD Global stále nemá top model, spíše takový smartphone z vyšších příček, který by byl úspěšný. Letos se ale konečně dočkáme pořádně vybavené Nokie.

Již tento listopad

Sice jsme zde měli mnoho spekulací a úniků, ale poslední top model od HMD Global byl smartphone Nokia 9 PureView. Ten byl uveden v roce 2019 a snažil se lákat mimo jiné na zadní foťáky. Bohužel o úspěchu nemůžeme hovořit a mobil se sotva prodával. Následovaly spekulace zmiňující názvy Nokia 9.1, 9.2 a 9.3, ale žádného jsme se nedočkali.

Tentokrát zde ale nemáme obyčejnou spekulaci. Zhang Yucheng, produktový manažer HMD v Číně, přímo potvrdil, že top model dorazí 11. listopadu. Stane se tak v Číně, přičemž samotné datum je v tomto případě důležitě. Termín 11. 11. totiž v Číně připadá na speciální akci, kdy se prodávají mobily a jiná elektronika ve velkém a také se slevami. HMD tak asi chce značně zazářit v tento neobyčejný den.

Teoreticky by se mohlo jednat o Nokii X70, o které se toho moc zatím neví, ale měla by nabídnout na zakázku vyrobený foťák. Vzhledem k nedávným spekulacím by ale novinka nemusela nabídnout systém Android. Je možné, že Nokia X70 bude mimo jiné lákat na systém HarmonyOS. Je ale otázkou, jestli se tento model v patřičných modifikacích, tedy s Android One, nabídne na globálním trhu.

Zdroj: gsmarena.com



Domů » Články » Konečně se dočkáme top modelu Nokia

reklama reklama