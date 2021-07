Zdroj: Apple

Face ID v iMacu dorazí do pár let

Přiznám se, že za poslední roky už je to několikátý článek, který věnuji spojení Face ID a iMac. Během posledních let se objevilo desítky zpráv, které naznačovaly, že Apple brzy nasadí tuto autentizační technologii i do stolního počítače. Face ID ale stále nikde.

Face ID v iMacu až za několik let

Novinář Mark Gurman přišel s aktualizovanou informací, že Face ID se v iMacu objeví až za pár let. Apple samozřejmě chce všechny své produkty na tuto technologii přesunout, včetně telefonů nižší třídy, jako je iPhone SE a iPad Air, které jsou aktuálně vybaveny Touch ID. Gurman však uvádí, že Touch ID zůstává důležitou součástí produktové řady, zejména pro levná zařízení, jelikož jde o levnější alternativu k Face ID, a zároveň poskytuje uživatelům určitý stupeň zabezpečení.

Mark Gurman ale uvedl, že brzy se vše změní. Letos k takto dramatickému kroku určitě nedojde, ale do pár let by ke změnám dojít mělo – hlavně v iMacu. Do té doby by všechny iPhony měly na Face ID také přejít. Fotoaparát zabudovaný do displeje by do budoucna mohl pomohl odlišit dražší zařízení odstraněním výřezu. Senzor rozpoznávání obličeje dává Applu dvě možnosti: zabezpečení a rozšířenou realitu. Touch ID, ačkoliv může být pohodlnější, poskytuje pouze tu první.

Gurman již dříve uvedl, že Apple plánoval nedávno představený přepracovaný 24palcový iMac vybavit Face ID. Implementace však byla odložena na nadcházející redesign iMacu. Na rozdíl od iPhonů a iPadů jsou displeje Mac počítačů výrazně tenčí, takže je obtížnější přizpůsobit potřebné hloubkové senzory pro Face ID, poznamenává Gurman.

Apple má tedy v budoucnu plánu vložit Face ID přímo do displeje, čímž se třeba iPhony zbaví výřezu. Takový telefon by mohl na trh dorazit v roce 2023.

