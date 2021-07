DuckDuckGo spouští ochranu pro e-maily aneb konec sledování

Fotka od gabrielle_cc z Pixabay

Pokud vám jde o co nejmenší stopu na internetu a zamezení sledování službami, zejména při hledání informací na internetu, zajisté neušla vaší pozornosti služby DuckDuckGo. Tento vyhledávač eliminuje jakékoliv sledování a neuchovává data o uživatelích, ani je nikomu neprodává nebo nevyužívá k dalším účelům. DuckDuckGo spouští novou službu, která se zaměřuje na zamezení sledování prostřednictvím e-mailů.

DuckDuckGo Email Protection

DuckDuckGo uvádí, že až 70 % e-mailů obsahuje sledování uživatelů. Zpravidla se jedná o obrázek o velikosti 1×1 pixel. Při otevření e-mailu dojde k načtení obrázku ze speciální webové adresy, čímž dojde k zaznamenání informací o funkčnosti e-mailové schránky. Jsou zde samozřejmě i jiné podobné metody. Nová služba se jmenuje Email Protection a ve své podstatě se jedná o filtr pro všechny příchozí e-maily.

Email Protection funguje poměrně jednoduše. V rámci služby si zaregistrujete svůj osobní e-mail končící na @duck.com. Veškeré e-maily, které přijdou na tuto adresu jsou vyčištěny od sledovacích mechanismů a následně je e-mail přeposlán na vaši běžnou adresu. Nejde tedy o standardní službu, spíše se jedná o pokročilejší filtr.

Při používání oficiální aplikace DuckDuckGo pro Android nebo iOS lze využít také soukromou privátní adresu. Buď tedy vyberete svou vlastní, nebo dojde k vygenerování náhodné adresy, z která obsahuje náhodný řetězec znaků. Díky tomu je identifikace uživatele o něco obtížnější.

Službu jako takovou jde kdykoliv deaktivovat. DuckDuckGo uvádí, že samotné e-maily neukládá. Pokud objeví sledovací mechanismy, tak je přiložena k e-mailu informace, co bylo odstraněno. V tuto chvíli je služba ve fázi beta. K aktivaci stačí jít do aplikace DuckDuckGo pro mobily, následně zvolit Nastavení a v nižší části se nachází položka Email Protection. Bohužel je beta omezena a pravděpodobně budete moci požádat jen o zařazení do fronty. Jakmile na vás dojde řada, budete notifikováni. Službu lze ale získat i přes pozvánky. Zatím ale nemáme k dispozici ani jednu.

